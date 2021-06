Ema: “Vaccini efficaci contro la variante Delta ma serve la seconda dose” (Di venerdì 25 giugno 2021) La variante Delta si sta diffondendo sempre di più in Europa ma potrà essere contenuta se saranno completati i cicli vaccinali, somministrando anche le seconde dosi. Lo ha ribadito oggi la direttrice dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) Emer Cooke. La variante, identificata per la prima volta in India, in poche settimane è già diventata dominante in Portogallo e Regno Unito, spingendo il governo britannico a posticipare di un mese la fine delle restrizioni in Inghilterra. Oltre a essere del 60 percento più efficace nel trasmettersi rispetto alla variante Alfa (identificata per la prima volta in Inghilterra), la ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021) Lasi sta diffondendo sempre di più in Europa ma potrà essere contenuta se saranno completati i cicli vaccinali, somministrando anche le seconde dosi. Lo ha ribadito oggi la direttrice dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) Emer Cooke. La, identificata per la prima volta in India, in poche settimane è già diventata dominante in Portogallo e Regno Unito, spingendo il governo britannico a posticipare di un mese la fine delle restrizioni in Inghilterra. Oltre a essere del 60 percento più efficace nel trasmettersi rispetto allaAlfa (identificata per la prima volta in Inghilterra), la ...

Advertising

fattoquotidiano : Draghi: “Nell’ultimo anno esitazioni e confusione, bisogna riformare e rinforzare Ema”. E “boccia” i vaccini Sputni… - LaStampa : Ema, vaccini funzionano con variante Delta ma col richiamo - fattoquotidiano : Vaccini, Draghi dopo il Consiglio Ue: “Sputnik forse non sarà mai approvato, quello cinese inadeguato. Ema? Da rifo… - baccy74 : RT @seguimi2050: Agenzia europea per i medicinali (EMA) demolisce e sbugiarda Bassetti infettivologo televisivo sul cocktail di vaccini Pae… - seguimi2050 : Agenzia europea per i medicinali (EMA) demolisce e sbugiarda Bassetti infettivologo televisivo sul cocktail di vacc… -