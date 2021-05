“Ho sbagliato” La confessione di Elisa Isoardi sul loro rapporto

Advertising

oioiii_tpwk : vi devo fare una confessione.. interagisco poco con le persone perchè ho paura di dire qualcosa di sbagliato. - 539th : Mi sembra sbagliato parlare di confessione. Quella tocca alla merda umana che la molestó, lei ha fatto una rivelazi… -

Ultime Notizie dalla rete : sbagliato confessione

BlogLive.it

Verissimo, Sangiovanni fa una: 'Prima di Amici non mi sono mai sentito adatto' Mancano poche ore ad Amici 2021 Finale ...Verissimo ha spiegato che prima di Amici si sentiva sempre. ......ultime settimane sono finiti al centro di un piccolo caso mediatico per via di una... Poi io faccio sesso con la persona che amo e non mi sembra proprio niente die non c'era ...L'ex naufraga de "L'isola dei famosi" Elisa Isoardi sorprende il pubblico con una confessione sul rapporto con una persona a lei molto cara ...L'ex Pallone d'Oro alla presentazione del docufilm "Il Divin Codino", in uscita su Netflix il 26 maggio. "E' stata una esperienza molto emozionante" ...