Blue Whale challenge | condannata una 25enne milanese ad un anno e mezzo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ricorderete tutti la terribileche si diffuse a metà del 2017, la, l’aberrante gioco in cui dei ragazzini dovevano cimentarsi in 50 prove di coraggio in un crescendo di atti autolesionisti che potrebbero portare addirittura al suicidio, è diventata una tragica realtà. A Milano arriva la prima condanna di un “curatore”, undi carcere per atti persecutori e violenza privata aggravati. Il curatore è colui che si che si arroga il diritto di ordinare le prove e di infliggere le punizioni a chi non riesce a superarle.: ecco cos’è successo L’allarme “” si diffuse molto velocemente tra i genitori anche di ragazzi in età preadolescenziale. Furono centinaia ...

