Giro d’Italia 2021, Simon Yates: “Non è il mio terreno preferito, ma è stata una buona giornata per la classifica” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Senza attacchi, con molta regolarità, nonostante spesso e volentieri fosse nelle retrovie del gruppo, Simon Yates è riuscito a resistere nella tappa di Montalcino dedicata allo sterrato. Impossibile stare attaccato al leader del Giro d’Italia 2021 Egan Bernal, ma in ogni caso un’importante risalita per il capitano della Bike-Exchange fino alla quinta posizione nella generale. Le parole del britannico: “Oggi è stata una buona giornata guardando la situazione in classifica generale. Ora sono salito al quinto posto. Non era uno dei giorni nei quali non vedevo l’ora, ma penso di aver fatto una bella corsa e di avere buone gambe, quindi non vedo l’ora che arrivino i prossimi giorni”. Sulla tappa odierna: “Non è il mio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Senza attacchi, con molta regolarità, nonostante spesso e volentieri fosse nelle retrovie del gruppo,è riuscito a resistere nella tappa di Montalcino dedicata allo sterrato. Impossibile stare attaccato al leader delEgan Bernal, ma in ogni caso un’importante risalita per il capitano della Bike-Exchange fino alla quinta posizione nella generale. Le parole del britannico: “Oggi èunaguardando la situazione ingenerale. Ora sono salito al quinto posto. Non era uno dei giorni nei quali non vedevo l’ora, ma penso di aver fatto una bella corsa e di avere buone gambe, quindi non vedo l’ora che arrivino i prossimi giorni”. Sulla tappa odierna: “Non è il mio ...

