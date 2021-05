Gattuso dice “no” alla Fiorentina, futuro in bilico. Si libera Inzaghi? (Di martedì 18 maggio 2021) Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi potrebbero ‘scambiarsi’ le panchine. Da Firenze fanno sapere che l’attuale tecnico del Napoli ha rinunciato alla panchina della Fiorentina. A riportare la notizia è Firenzeviola, che fa sapere come ci sia stato anche un contatto diretto tra la società viola e Gattuso che ha deciso di non andare ad allenare la Fiorentina a fine stagione. A quanto pare al tecnico non è piaciuta la gestione della situazione di Rocco Commisso che nell’ultima conferenza stampa ha alzato in clima di polemica. Inoltre a Gattuso pare non sia piaciuto l’atteggiamento dei dirigenti viola durante la partita Fiorentina-Napoli. Il tecnico non si aspettava particolari cortesia, ma nemmeno tanta ostilità. Gattuso alla ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 maggio 2021) Gennaroe Simonepotrebbero ‘scambiarsi’ le panchine. Da Firenze fanno sapere che l’attuale tecnico del Napoli ha rinunciatopanchina della. A riportare la notizia è Firenzeviola, che fa sapere come ci sia stato anche un contatto diretto tra la società viola eche ha deciso di non andare ad allenare laa fine stagione. A quanto pare al tecnico non è piaciuta la gestione della situazione di Rocco Commisso che nell’ultima conferenza stampa ha alzato in clima di polemica. Inoltre apare non sia piaciuto l’atteggiamento dei dirigenti viola durante la partita-Napoli. Il tecnico non si aspettava particolari cortesia, ma nemmeno tanta ostilità....

Advertising

ZZiliani : Una traversa su punizione di #Insigne il brivido dei primi 45’ di #FiorentinaNapoli. Dopo la vittoria di #Calvarese… - EnzoBucchioni : @CecconiAlberto7 @CoccodrilliViol @Fabrizio__66 @lorenzooleporee @Giac_Ciap @acffiorentina Ma cosa dovrei dire, rip… - armandoluongo10 : RT @napolista: Gattuso dice no alla Fiorentina, non ha gradito le parole di Commisso e il clima ostile di Firenze Lo scrive - napolista : Gattuso dice no alla Fiorentina, non ha gradito le parole di Commisso e il clima ostile di Firenze Lo scrive… - cri874 : @FBiasin Addirittura un tuo collega che partecipa alle trasmissioni su top calcio dice che potrebbe essere anche un… -