Decreto riaperture 17 maggio 2021, il ministro Giorgetti: 'Ci aspettavamo di più' (Di martedì 18 maggio 2021) Su Forza Italia, Giorgetti ha francamente dichiarato che si sarebbe aspettato del sostegno in più 'coerentemente con le posizioni che leggo sui giornali'. Giorgetti ha ammesso di vedere l'orario del ... Leggi su notizie (Di martedì 18 maggio 2021) Su Forza Italia,ha francamente dichiarato che si sarebbe aspettato del sostegno in più 'coerentemente con le posizioni che leggo sui giornali'.ha ammesso di vedere l'orario del ...

Advertising

Palazzo_Chigi : L'#ItaliaRiapre, approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legge che anticipa in #zonagialla le #riaperture e… - SkyTG24 : Il divieto di circolazione notturna viene spostato alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno e eliminato a partire da… - sole24ore : Abolizione del coprifuoco in tre step: spostamento alle ore 23 dal 19 maggio e a mezzanotte dal 7 giugno, eliminazi… - ZenatiDavide : Riaperture, le tensioni nel centrodestra di governo. Giorgetti: “La Lega chiedeva di più. Fi non pervenuta”. Gelmin… - TorinoNews24 : Nuovo decreto, l'Italia riapre – Coprifuoco alle 23, poi sarà abolito del tutto. Numerose riaperture: ecco cosa cam… -