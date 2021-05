Covid, i casi scendono sotto quota seimila. I decessi sotto quota 100. E ora abolire il coprifuoco (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.753 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore mentre scende sotto quota 100 il numero di morti: sono 93. Il totale di tamponi processati è pari a 202.573 con l’indice di positività che si attesta al 2,8%. Aumenta il numero di persone guarite: da ieri sono 9.603 per un totale di 3.706.084 mentre i ricoveri in terapia intensiva scendono a 1.779, (-26 da ieri). In calo anche gli attualmente ricoverati con sintomi: sono 12.134, (-359 rispetto a ieri). Si fa ancora più forte, dopo i dati odierni sui contagi, il pressing per allentare o abolire il coprifuoco. Una battaglia che ha visto Fratelli d’Italia protagonista in Parlamento ma costretta a scontrarsi con la linea di estrema prudenza imposta dal ministro della Salute ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021) Sono 5.753 i nuovidi coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore mentre scende100 il numero di morti: sono 93. Il totale di tamponi processati è pari a 202.573 con l’indice di positività che si attesta al 2,8%. Aumenta il numero di persone guarite: da ieri sono 9.603 per un totale di 3.706.084 mentre i ricoveri in terapia intensivaa 1.779, (-26 da ieri). In calo anche gli attualmente ricoverati con sintomi: sono 12.134, (-359 rispetto a ieri). Si fa ancora più forte, dopo i dati odierni sui contagi, il pressing per allentare oil. Una battaglia che ha visto Fratelli d’Italia protagonista in Parlamento ma costretta a scontrarsi con la linea di estrema prudenza imposta dal ministro della Salute ...

