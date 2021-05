Salta Luca Telese, roba da soviet a La7: chi andrà in video con David Parenzo, un incubo rosso | Guarda (Di sabato 15 maggio 2021) Come ogni estate, torna In Onda su La7. Si tratta del programma che prenderà il posto di Otto e Mezzo, il salottino tendenza-sinistra dove impazza Lilli Gruber. E il programma di approfondimento estivo sterzerà ancor più a sinistra, in una trasmissione dalla colorazione rossissima. Confermato, infatti, David Parenzo, conduttore de La Zanzara e pasdaran anti-Lega, schieratissimo e appiattito sulle posizioni della sinistra. E insieme a lui però non ci sarà più Luca Telese, almeno stando a quanto anticipa affaritaliani.it. Insomma, sostituzione e ribaltone: con Parenzo, fondatore del programma dove ha anche ricoperto i ruoli di redattore ed inviato, ecco spuntare Concita De Gregorio. Insomma, coppia d'assi del giornalismo militante di sinistra: Parenzo e la firma ultra-radical-chic ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Come ogni estate, torna In Onda su La7. Si tratta del programma che prenderà il posto di Otto e Mezzo, il salottino tendenza-sinistra dove impazza Lilli Gruber. E il programma di approfondimento estivo sterzerà ancor più a sinistra, in una trasmissione dalla colorazione rossissima. Confermato, infatti,, conduttore de La Zanzara e pasdaran anti-Lega, schieratissimo e appiattito sulle posizioni della sinistra. E insieme a lui però non ci sarà più, almeno stando a quanto anticipa affaritaliani.it. Insomma, sostituzione e ribaltone: con, fondatore del programma dove ha anche ricoperto i ruoli di redattore ed inviato, ecco spuntare Concita De Gregorio. Insomma, coppia d'assi del giornalismo militante di sinistra:e la firma ultra-radical-chic ...

