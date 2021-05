Coprifuoco | Fontana | “Va eliminato completamente”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 15 maggio 2021) “Anche ieri i numeri in Lombardia sono stati molto positivi sia per quanto riguarda l’incidenza sia per l’occupazione dei posti letto che si sono ridotti sia in terapia intensiva sia in terapia ‘ordinaria’ negli ospedali e sono dimostrativi della situazione che sta evolvendo lentamente ma positivamente”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio, ai microfoni di TgCom 24.”Il discorso delin una situazione del genere va rivisto – ha aggiunto -. Due settimane fa abbiamo chiesto come Regioni che si passasse alle 23, adesso, anche per favorire il turismo, credo si debba o eliminareo limitarlo a poche per notte. Io sono dell’opinione che si dovrebbe eliminare. Difficile convincere un turista a passare una vacanza in Italia se sa di dover tornare in albergo alle 22 o alle ...