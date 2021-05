Sondaggio, il sorpasso di Giorgia Meloni sul Pd. FdI secondo partito, débacle per Enrico Letta (Di giovedì 13 maggio 2021) “Giorgia Meloni può arrivare lontano”. Massimo De Manzoni commenta così il sorpasso di Giorgia Meloni sul Pd di Enrico Letta nell’ultima settimana. Lo rileva il Sondaggio Masia, illustrato nel corso di Agorà, su Rai tre, di fronte a un’attonita Luisella Costamagna. Che sgrana gli occhi per vedere se ha letto bene i dati che scorrono sul monitor. Sì ha visto bene. Fratelli d’Italia ha guadagnato quasi un punto percentuale passando così dal 17,6 per cento al 18,5. Il partito democratico è rimasto al 16,9 per cento. Un dato orrendo per il partito di Letta. secondo la rilevazione si troverebbe infatti quarta forza politica, dietro al M5S che si trova al 18,4 per cento. I dati del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) “può arrivare lontano”. Massimo De Manzoni commenta così ildisul Pd dinell’ultima settimana. Lo rileva ilMasia, illustrato nel corso di Agorà, su Rai tre, di fronte a un’attonita Luisella Costamagna. Che sgrana gli occhi per vedere se ha letto bene i dati che scorrono sul monitor. Sì ha visto bene. Fratelli d’Italia ha guadagnato quasi un punto percentuale passando così dal 17,6 per cento al 18,5. Ildemocratico è rimasto al 16,9 per cento. Un dato orrendo per ildila rilevazione si troverebbe infatti quarta forza politica, dietro al M5S che si trova al 18,4 per cento. I dati del ...

Advertising

a_padellaro : DRAGHI E IL SORPASSO Mettiamo che in un prossimo lunedì sera, nel consueto sondaggio politico del Tg di La7, Enrico… - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Sondaggio, il sorpasso di Giorgia Meloni sul Pd. FdI secondo partito, débacle per Enrico Letta - SecolodItalia1 : Sondaggio, il sorpasso di Giorgia Meloni sul Pd. FdI secondo partito, débacle per Enrico Letta… - amangela75 : RT @GiancarloDeRisi: Sondaggio Masia per Agorà su Rai3, CLAMOROSO SORPASSO di FD'I sul PD: gli ultimi numeri di GiorgiaMeloni. FdI ha GUADA… - PasqualeSqueo : RT @Libero_official: #FdI sempre più in alto, secondo il #sondaggio di #Masia il partito della #Meloni ha superato il #Pd: ecco le cifre h… -