Muore in un incidente: risarcite moglie e amante (Di giovedì 13 maggio 2021) Un 39enne di Torino, sposato e con un bambino piccolo, aveva una relazione con un’altra donna. Anche quest’ultima, così come la moglie della vittima, verrà risarcita dall’assicurazione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Un 39enne di Torino, sposato e con un bambino piccolo, aveva una relazione con un’altra donna. Anche quest’ultima, così come ladella vittima, verrà risarcita dall’assicurazione

Advertising

Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato da un contenitore di mangimi nel Parmense #ANSA Incidente sul lavoro in un'azienda di Sor… - gianfrancomusi2 : RT @rep_torino: Muore in un incidente: risarcite la moglie e l'amante [di Federica Cravero] [aggiornamento delle 10:38] - rep_torino : Muore in un incidente: risarcite la moglie e l'amante [di Federica Cravero] [aggiornamento delle 10:38] - DirettaSicilia : Incidente mentre va a scuola, muore a 17 anni Vito Lanzafamem grave l'amico, - lbianchetti : Meravigliosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Muore incidente Muore in un incidente : risarcite moglie e amante Lui muore in un incidente stradale mentre percorreva l' Autostrada del mare per motivi di lavoro. È solo allora che la moglie viene a scoprire, forse nel peggiore dei modi, che il suo compagno stava ...

Sicilia, scooter contro marciapiede, muore 17enne che andava a scuola Biancavilla, Catania - Un morto e un ferito. E' il tragico bilancio dell'incidente stradale in cui ha perso la vita un 17enne di Biancavilla, stamani, intorno alle 8. Il ragazzo alla guida dello scooter si stava recando a scuola, ospitando sulla sella della moto un amico, ...

Incidente sul lavoro nell'avellinese, muore operaio schiacciato da un macchinario Rai News Senzatetto muore allo scalo ferroviario: aveva 59 anni, viveva in strada dalla morte della moglie in un incidente È morto nel posto dove aveva trascorso gli ultimi mesi: una casetta dello scalo ferroviario in viale Indipendenza, dietro l’edificio dell’Ats. I suoi amici, i clochard che avevano trovato rifugio vici ...

Muore in un incidente: risarcite moglie e amante Un 39enne di Torino, sposato e con un bambino piccolo, aveva una relazione con un’altra donna. Anche quest’ultima, così come la moglie della vittima, verrà risarcita dall’assicurazione ...

Luiin unstradale mentre percorreva l' Autostrada del mare per motivi di lavoro. È solo allora che la moglie viene a scoprire, forse nel peggiore dei modi, che il suo compagno stava ...Biancavilla, Catania - Un morto e un ferito. E' il tragico bilancio dell'stradale in cui ha perso la vita un 17enne di Biancavilla, stamani, intorno alle 8. Il ragazzo alla guida dello scooter si stava recando a scuola, ospitando sulla sella della moto un amico, ...È morto nel posto dove aveva trascorso gli ultimi mesi: una casetta dello scalo ferroviario in viale Indipendenza, dietro l’edificio dell’Ats. I suoi amici, i clochard che avevano trovato rifugio vici ...Un 39enne di Torino, sposato e con un bambino piccolo, aveva una relazione con un’altra donna. Anche quest’ultima, così come la moglie della vittima, verrà risarcita dall’assicurazione ...