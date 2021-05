LIVE Sonego-Thiem 6-4 6-7 4-5, Internazionali Roma in DIRETTA: l’austriaco serve per il match ma l’azzurro non molla! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° match DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 40-40 SI FERMA SUL NASTRO IL ROVESCIO SULLA SECONDA DI Thiem! 30-40 INCROCIO DI DIRITTO INCREDIBILE DI Thiem!!!! 15-40 DUE PALLE BREAK Sonego!!!! ROVESCIO FORTUNOSO SULLA RIGA 15-30 MA CHE PUNTO HA GIOCATO Sonego?!!!!!!!!!! l’azzurro recupera di tutto e respinge anche lo smash dell’austriaco che si fa passare dal rovescio che chiude con la volée. 15-15 Brutto rovescio di Thiem sulla profondità dell’italiano che deve crederci! 15-0 Ace di Thiem. 4-5 ACE DI Sonego CHE PROLUNGA IL match!!!!! AD-40 REAZIONE ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2°DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) 40-40 SI FERMA SUL NASTRO IL ROVESCIO SULLA SECONDA DI! 30-40 INCROCIO DI DIRITTO INCREDIBILE DI!!!! 15-40 DUE PALLE BREAK!!!! ROVESCIO FORTUNOSO SULLA RIGA 15-30 MA CHE PUNTO HA GIOCATO?!!!!!!!!!!recupera di tutto e respinge anche lo smash delche si fa passare dal rovescio che chiude con la volée. 15-15 Brutto rovescio disulla profondità dell’italiano che deve crederci! 15-0 Ace di. 4-5 ACE DICHE PROLUNGA IL!!!!! AD-40 REAZIONE ...

