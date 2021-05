Michel Barnier: “Stop immigrazione per 3-5 anni” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il negoziatore Brexit ha preso appunti quasi quotidianamente, durante i quattro anni di negoziati culminati in un accordo tra Londra e Bruxelles nel mese di dicembre 2020. Ora impegnato nel dibattito presidenziale francese, trae lezione dalla sua esperienza. Michel Barnier: “Terroristi si mischiano a migranti” Michel Barnier, ex negoziatore dell’Unione europea per la Brexit, ha Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il negoziatore Brexit ha preso appunti quasi quotidianamente, durante i quattrodi negoziati culminati in un accordo tra Londra e Bruxelles nel mese di dicembre 2020. Ora impegnato nel dibattito presidenziale francese, trae lezione dalla sua esperienza.: “Terroristi si mischiano a migranti”, ex negoziatore dell’Unione europea per la Brexit, ha

