Link, al via il primo corso di guida per i monopattini elettrici (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nuova frontiera della smart mobility approda negli innovativi centri di sperimentazione Aci-Sara, che lavorano sulla mobilità del prossimo futuro. Questa mattina si è tenuto a Vallelunga (Roma) il primo corso dedicato alla guida sicura dei monopattini elettrici promosso da Link, azienda attiva nel servizio di monopattini in sharing, presente nella Capitale con 1000 veicoli. L’appuntamento presso il Centro di guida Sicura di Lainate (Milano) è previsto per il prossimo 10 giugno. Link è il monopattino elettrico in sharing progettato da Superpedestrian, la tech company della micromobilità uscita dal Mit di Boston (Massachussetts Institute of Technology). La tecnologia implementata da Link e il focus sulla ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) La nuova frontiera della smart mobility approda negli innovativi centri di sperimentazione Aci-Sara, che lavorano sulla mobilità del prossimo futuro. Questa mattina si è tenuto a Vallelunga (Roma) ildedicato allasicura deipromosso da, azienda attiva nel servizio diin sharing, presente nella Capitale con 1000 veicoli. L’appuntamento presso il Centro diSicura di Lainate (Milano) è previsto per il prossimo 10 giugno.è il monopattino elettrico in sharing progettato da Superpedestrian, la tech company della micromobilità uscita dal Mit di Boston (Massachussetts Institute of Technology). La tecnologia implementata dae il focus sulla ...

