Draghi ottimista su riaperture e turismo, frenata invece per i matrimoni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTemi importanti quelli affrontati da Mario Draghi durante il question time alla Camera. Il Premier ha posto l’accento soprattutto su quelli che sono gli obiettivi a breve e lungo termine che si è prefissato di raggiungere l’attuale Governo. turismo – “L’obiettivo è riaprire al più presto l’Italia al turismo, nostro e straniero. Siamo all’opera per consentire di ripartire quanto prima e nella massima sicurezza. La pandemia ha avuto sugli operatori turistici effetti economici ingenti e siamo all’opera per farli ripartire quanto prima e con la massima sicurezza. Il governo sta facendo uno sforzo per il rapido completamento della campagna vaccinale. Tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato con almeno una dose tutti i fragili e gli over 60?. matrimoni – “Saranno uno dei temi della prossima ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTemi importanti quelli affrontati da Mariodurante il question time alla Camera. Il Premier ha posto l’accento soprattutto su quelli che sono gli obiettivi a breve e lungo termine che si è prefissato di raggiungere l’attuale Governo.– “L’obiettivo è riaprire al più presto l’Italia al, nostro e straniero. Siamo all’opera per consentire di ripartire quanto prima e nella massima sicurezza. La pandemia ha avuto sugli operatori turistici effetti economici ingenti e siamo all’opera per farli ripartire quanto prima e con la massima sicurezza. Il governo sta facendo uno sforzo per il rapido completamento della campagna vaccinale. Tra fine giugno e inizio luglio avremo vaccinato con almeno una dose tutti i fragili e gli over 60?.– “Saranno uno dei temi della prossima ...

Draghi cauto sulla abolizione del coprifuoco anticipato. Si è tenuto a Palazzo Chigi un vertice di Governo sul Dl Sostegni bis. All'incontro, con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno partecipato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e i cap ...

