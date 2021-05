Giro di poltrone (Di martedì 11 maggio 2021) Cosa fanno le poltrone degli uffici deserti durante lo smart working? Ballano! Non c’era ancora il Covid quando Urs Fischer immagino? un paio di anni fa Play, un’opera composta da nove poltrone ergonomiche di diverso design, brand e colore alle quali la coreografa Madeline Hollander ha insegnato a danzare. Il progetto apparentemente semplice e? il risultato di un software complicatissimo che permette alle sedie non solo di muoversi a passo di danza, ma anche di reagire alla presenza dello spettatore in modi imprevedibili e bizzarri. Ogni poltrona e? programmata individualmente con il suo specifico carattere. Una e? piu? socievole e insegue lo spettatore. Una e? piu? guardinga e quando qualcuno si avvicina si ritrae timida e impaurita. Un’altra e? solitaria e si dirige sempre negli angoli piu? remoti dello spazio. Ma quando il visitatore ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Cosa fanno ledegli uffici deserti durante lo smart working? Ballano! Non c’era ancora il Covid quando Urs Fischer immagino? un paio di anni fa Play, un’opera composta da noveergonomiche di diverso design, brand e colore alle quali la coreografa Madeline Hollander ha insegnato a danzare. Il progetto apparentemente semplice e? il risultato di un software complicatissimo che permette alle sedie non solo di muoversi a passo di danza, ma anche di reagire alla presenza dello spettatore in modi imprevedibili e bizzarri. Ogni poltrona e? programmata individualmente con il suo specifico carattere. Una e? piu? socievole e insegue lo spettatore. Una e? piu? guardinga e quando qualcuno si avvicina si ritrae timida e impaurita. Un’altra e? solitaria e si dirige sempre negli angoli piu? remoti dello spazio. Ma quando il visitatore ...

