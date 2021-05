Gigi Buffon si ferma qua: «Juve, addio» (Di martedì 11 maggio 2021) Giù, si scende. Gigi Buffon dice basta. E fissa il paletto di fine carriera. Amarezza? Sì, tanta. Parole dettate a sorpresa, nel momento peggiore di una Juventus sull’orlo di una crisi di nervi. Così, in un’intervista a Bein Sports, il portiere più forte nella storia del calcio italiano a 43 anni compiuti ha annunciato il suo addio. «O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per una esperienza diversa la prendo in considerazione». Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) Giù, si scende. Gigi Buffon dice basta. E fissa il paletto di fine carriera. Amarezza? Sì, tanta. Parole dettate a sorpresa, nel momento peggiore di una Juventus sull’orlo di una crisi di nervi. Così, in un’intervista a Bein Sports, il portiere più forte nella storia del calcio italiano a 43 anni compiuti ha annunciato il suo addio. «O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per una esperienza diversa la prendo in considerazione».

Advertising

forumJuventus : Il messaggio di Gigi Buffon - Corriere : Gigi Buffon lascia la Juventus: «Si chiude questa bellissima esperienza» - moonlight_ant0 : credevo gigi avesse postato qualcosa, invece si trattava di buffon :) - SilviaPrato1 : RT @Chicca141002: @gianluigibuffon GIGI BUFFON...!!! Capitano vero...!!! Campione sempre...!!! ??????? #Buffon #Juventus - jaimelvannister : RT @dreaminhogvarts: Gigi Buffon che è sceso in B da campione del mondo per amore e per lealtà Gigi Buffon tra i principali artefici di que… -