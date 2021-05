Anthony Fauci non è coinvolto in un «traffico di organi e parti del corpo» fetali (Di martedì 11 maggio 2021) Il 9 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare un articolo, pubblicato l’8 maggio 2021 sul blog cattolico Chiesa e Post concilio, intitolato «USA. Esperimenti universitari su parti di feti abortiti, finanziamento collegato a Fauci». Come ammesso esplicitament dagli autori, è in buona parte la traduzione di un articolo pubblicato sul sito antiabortista Life Site News il 3 maggio 2021, che a sua volta riassume il contenuto di un video pubblicato lo stesso giorno dal Center for Medical Progress, un gruppo antiabortista statunitense. L’articolo insinua che l’Università di Pittsburgh sarebbe un «centro per il traffico e la sperimentazione di organi e parti del corpo di bambini abortiti», e lascia intendere che in questo sarebbe ... Leggi su facta.news (Di martedì 11 maggio 2021) Il 9 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto più volte la richiesta di verificare un articolo, pubblicato l’8 maggio 2021 sul blog cattolico Chiesa e Post concilio, intitolato «USA. Esperimenti universitari sudi feti abortiti, finanziamento collegato a». Come ammesso esplicitament dagli autori, è in buona parte la traduzione di un articolo pubblicato sul sito antiabortista Life Site News il 3 maggio 2021, che a sua volta riassume il contenuto di un video pubblicato lo stesso giorno dal Center for Medical Progress, un gruppo antiabortista statunitense. L’articolo insinua che l’Università di Pittsburgh sarebbe un «centro per ile la sperimentazione dideldi bambini abortiti», e lascia intendere che in questo sarebbe ...

