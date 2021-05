Amici, cosa fa oggi Tish? Eccola oggi completamente diversa (Di martedì 11 maggio 2021) Ex allieva della scuola d’Amici Tish è stata una delle cantanti che più ha dimostrato il suo talento nel programma di Maria de Filippi. Personaggio originale e voce destinata al successo Tish è stata molto apprezzata durante la sua permanenza ad Amici dove secondo alcuni rumors avrebbe avuto anche un flirt con Alberto D’Urso. Attualmente sotto contratto con la Sony l’ex allieva d‘Amici è al lavoro per promuovere il suo nuovo debutto musicale, dopo il talent e la pandemia che ha arrestato i suoi progetti musicali Tish è pronta a tornare a cantare. Tish-solonotizie24Amici, Tish nuova musica e nuovo look Nonostante il silenzio di questi mesi dove molti dei lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo hanno dovuto fare i ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Ex allieva della scuola d’è stata una delle cantanti che più ha dimostrato il suo talento nel programma di Maria de Filippi. Personaggio originale e voce destinata al successoè stata molto apprezzata durante la sua permanenza addove secondo alcuni rumors avrebbe avuto anche un flirt con Alberto D’Urso. Attualmente sotto contratto con la Sony l’ex allieva d‘è al lavoro per promuovere il suo nuovo debutto musicale, dopo il talent e la pandemia che ha arrestato i suoi progetti musicaliè pronta a tornare a cantare.-solonotizie24nuova musica e nuovo look Nonostante il silenzio di questi mesi dove molti dei lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo hanno dovuto fare i ...

