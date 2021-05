M5S: “Con Conte per la svolta, saremo più forti” (Di lunedì 10 maggio 2021) “L’azione politica del Movimento 5 Stelle sarà più forte di prima e la forza del grande progetto che con il presidente Conte potremo portare avanti spazzerà via ogni vecchia questione prevalendo su ogni incertezza e, soprattutto, imporrà una grande svolta politica al Movimento 5 Stelle e al Paese”. Così il M5S, in un post su Facebook. Si è svolta intanto in serata e in videoconferenza la riunione dei gruppi M5S di Camera e Senato. All’ordine del giorno la “riorganizzazione interna”. Il reggente Vito Crimi ha esordito spiegando che con Rousseau non si trova un accordo: sono stati fatti tanti tentativi di conciliazione andati a vuoto, ha affermato Crimi. Il reggente ha inoltre annunciato che è stata effettuata un’indagine di mercato per una nuova piattaforma: 30/50mila euro il costo, orientativo, della prima votazione. Un costo che, ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) “L’azione politica del Movimento 5 Stelle sarà più forte di prima e la forza del grande progetto che con il presidentepotremo portare avanti spazzerà via ogni vecchia questione prevalendo su ogni incertezza e, soprattutto, imporrà una grandepolitica al Movimento 5 Stelle e al Paese”. Così il M5S, in un post su Facebook. Si èintanto in serata e in videoconferenza la riunione dei gruppi M5S di Camera e Senato. All’ordine del giorno la “riorganizzazione interna”. Il reggente Vito Crimi ha esordito spiegando che con Rousseau non si trova un accordo: sono stati fatti tanti tentativi di conciliazione andati a vuoto, ha affermato Crimi. Il reggente ha inoltre annunciato che è stata effettuata un’indagine di mercato per una nuova piattaforma: 30/50mila euro il costo, orientativo, della prima votazione. Un costo che, ha ...

