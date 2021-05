Iniettano per sbaglio fiale intera di Pfizer a una tirocinante: sotto osservazione, ma sta bene (Di lunedì 10 maggio 2021) Massa. Un errore umano è costato caro ad una ragazza di 23 anni. Alla tirocinante in psicologia clinica è stata iniettata una fiale intera del vaccino Pfizer, pari a sei dosi. E adesso la giovane è finita sotto osservazione. Iniettano a 23enne 6 dosi di vaccino per sbaglio: è sotto osservazione, ma sta bene È L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Massa. Un errore umano è costato caro ad una ragazza di 23 anni. Allain psicologia clinica è stata iniettata unadel vaccino, pari a sei dosi. E adesso la giovane è finitaa 23enne 6 dosi di vaccino per: è, ma staÈ L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Adnkronos : Le iniettano 6 dosi di #vaccino #Covid per sbaglio: ragazza in osservazione a Massa. - Corriere : Carrara, iniettano per sbaglio a studentessa sei dosi di vaccino Pfizer invece di una - Corriere : Carrara, iniettano per sbaglio a studentessa sei dosi di vaccino Pfizer invece di una - Flavr7 : RT @Adnkronos: Le iniettano 6 dosi di #vaccino #Covid per sbaglio: ragazza in osservazione a Massa. - leoberthi : RT @Adnkronos: Le iniettano 6 dosi di #vaccino #Covid per sbaglio: ragazza in osservazione a Massa. -