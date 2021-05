“Addio Astrazeneca”. La notizia è ufficiale: la svolta è appena arrivata (Di domenica 9 maggio 2021) L’Unione europea "non ha rinnovato il contratto dopo giugno" con Astrazeneca. Lo ha annunciato il commissario Ue Thierry Breton, parlando ai microfoni di France Inter. "Vedremo che cosa succederà", ha aggiunto Breton. Senza una svolta l'Europa smetterà di puntare sulle dosi del vaccino AZ1222 Vaxzevria e si fa strada l'ipotesi di un cambio radicale della strategia Ue per la campagna vaccinale. "Abbiamo iniziato con Pfizer a lavorare con la seconda fase per i vaccini di seconda generazione", ha aggiunto Breton, confermando che quello tra Bruxelles e la multinazionale americana prende la forma del sodalizio. Solo ieri Ursula con der Leyen ha confermato di aver stiputalo un maxi-contratto proprio con Pfizer-BioNtech per 1.8 miliardi di dosi del vaccino, intesa che prevede "la possibilità per gli Stati membri di donare o rivendere le dosi, in ... Leggi su howtodofor (Di domenica 9 maggio 2021) L’Unione europea "non ha rinnovato il contratto dopo giugno" con. Lo ha annunciato il commissario Ue Thierry Breton, parlando ai microfoni di France Inter. "Vedremo che cosa succederà", ha aggiunto Breton. Senza unal'Europa smetterà di puntare sulle dosi del vaccino AZ1222 Vaxzevria e si fa strada l'ipotesi di un cambio radicale della strategia Ue per la campagna vaccinale. "Abbiamo iniziato con Pfizer a lavorare con la seconda fase per i vaccini di seconda generazione", ha aggiunto Breton, confermando che quello tra Bruxelles e la multinazionale americana prende la forma del sodalizio. Solo ieri Ursula con der Leyen ha confermato di aver stiputalo un maxi-contratto proprio con Pfizer-BioNtech per 1.8 miliardi di dosi del vaccino, intesa che prevede "la possibilità per gli Stati membri di donare o rivendere le dosi, in ...

