Regione Friuli Venezia Giulia in prima linea a difesa fiumi e mare

(Di sabato 8 maggio 2021) “L’acqua è vita, l’acqua è un tesoro del nostro territorio e laè inper la suae tutela. L’amministrazione regionale ha avviato numerose iniziative, dalla tutela dei corsi d’acqua come il Tagliamento e l’Isonzo, ai progetti europeo Marless e regionale aFVG, fino alla legge regionale 21/2020 che disciplina l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a uso idroelettrico”. Lo ha detto l’assessore regionale alladell’ambiente, all’energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, durante l’evento online organizzato dall’Ogs per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua, nel corso del quale ha spiegato che “il Tagliamento, riserva MAB Unesco, rappresenta il manifesto della mia visione dell’ambiente: in un’ottica conservativa, educativa ...