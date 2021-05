Gubbio, esplosione in un laboratorio di cannabis terapeutica: due morti (Di sabato 8 maggio 2021) Sabato 8 maggio 2021. Gubbio, violenta esplosione in un laboratorio di cannabis terapeutica: il bilancio è di due morti. Secondo quanto riferisce “TgCom24” a Gubbio (alle porte di Perugia) una parte di un edificio è crollata a seguito di una deflagrazione in un magazzino sottostante. Sarebbero due le vittime dell’esplosione: un 20enne e una donna; tre, invece, i feriti, uno dei quali si trova al momento in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Gubbio e del comando provinciale di Perugia. leggi anche l’articolo —> Sassari, allevatore ucciso a colpi di fucile: l’uomo aveva 77 anni Gubbio esplosione in un laboratorio cannabis ... Leggi su urbanpost (Di sabato 8 maggio 2021) Sabato 8 maggio 2021., violentain undi: il bilancio è di due. Secondo quanto riferisce “TgCom24” a(alle porte di Perugia) una parte di un edificio è crollata a seguito di una deflagrazione in un magazzino sottostante. Sarebbero due le vittime dell’: un 20enne e una donna; tre, invece, i feriti, uno dei quali si trova al momento in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco die del comando provinciale di Perugia. leggi anche l’articolo —> Sassari, allevatore ucciso a colpi di fucile: l’uomo aveva 77 anniin un...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), individuato il corpo senza vita della donna dispersa sotto le macerie. Il bilancio è di… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), estratta una terza persona in vita dalle macerie, nulla da fare per una quarta purtropp… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - Sergei_Ardzinba : Esplosione a Gubbio: sale il bilancio delle vittime - cigna69 : RT @Radio1Rai: Morti sul lavoro, 4 vittime in poche ore. 3 solo ieri: vicino #Parma è morto un operaio di 37anni, a #Gubbio un ragazzo di 1… -