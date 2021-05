“È un errore allungare i tempi tra dosi e richiami”: parla l’immunologa Antonella Viola (Di sabato 8 maggio 2021) l’immunologa Antonella Viola dice la sua in merito all’allungare il tempo tra le due dosi di vaccini l’immunologa, intervistata dal Fatto Quotidiano spiega: “È azzardato per due motivi: prima dose protegge la metà o poco più rispetto all ’efficacia del vaccino; a livello di comunità, immunità parziale e alta circolazione del virus rendono possibile la generazione di nuove varianti. Gli inglesi hanno adottato questa strategia, è vero, ma con un lockdown durissimo, mentre noi adesso siamo anche in fase di riaperture”. In merito ai brevetti dei vaccini Viola afferma che “è giusto aumentarne la produzione, stringere accordi, dare la possibilità a più aziende, che sono in grado di farlo, di produrre. Ma serve un accordo, mentre decidere che il brevetto non c’è più ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)dice la sua in merito all’il tempo tra le duedi vaccini, intervistata dal Fatto Quotidiano spiega: “È azzardato per due motivi: prima dose protegge la metà o poco più rispetto all ’efficacia del vaccino; a livello di comunità, immunità parziale e alta circolazione del virus rendono possibile la generazione di nuove varianti. Gli inglesi hanno adottato questa strategia, è vero, ma con un lockdown durissimo, mentre noi adesso siamo anche in fase di riaperture”. In merito ai brevetti dei vacciniafferma che “è giusto aumentarne la produzione, stringere accordi, dare la possibilità a più aziende, che sono in grado di farlo, di produrre. Ma serve un accordo, mentre decidere che il brevetto non c’è più ...

