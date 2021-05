Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta in zona arancione, altre regioni in giallo (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 10 maggio. Nessuna regione è in area rossa. Sono in area arancione le regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 10 maggio. Nessuna regione è in area rossa. Sono in arealee Valle. Tutte lee province autonome sono in area gialla.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Come cambiano i colori: altre tre regioni in giallo, nessuna in rosso

Sicilia, Sardegna e Val dAosta in zona arancione, altre regioni in giallo
ROMA (ITALPRESS) - Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerá in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 10 ...

Covid, la Sicilia resta in arancione: con Sardegna e Valle d'Aosta. Tutto il resto è giallo
"Nessuna Regione è in area rossa. Sono in area arancione le Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla". Lo comunica il dicastero.

ROMA (ITALPRESS) - Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerá in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 10 ...“Nessuna Regione è in area rossa. Sono in area arancione le Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla”. Lo comunica il dicastero.