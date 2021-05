Vincenzo Nibali tra emozione e incertezze al Giro d’Italia: “non so come sto, ma è la corsa più bella” (Di giovedì 6 maggio 2021) Foto di Luca Zennaro/Ansa Vincenzo Nibali pronto alla grande partenza del Giro d’Italia 2021 di sabato: le sensazioni dello Squalo a pochi giorni dal via dell’edizione 104 della corsa Rosa Si è svolta oggi, all’interno del Castello del Valentino, patrimonio dell’Unesco, a Torino, lo show di presentazione delle squadre e dei corridori che sabato saranno al via della 104ª edizione del Giro d’Italia. E’ salito sul palco anche Vincenzo Nibali, che solo pochi giorni fa ha confermato la sua partecipazione alla corsa Rosa, dopo l’infortunio di meno di un mese fa a seguito di una caduta in allenamento a Lugano, dopo essere rientrato da un ritiro in altura a Tenerife. Il messinese si è sottoposto subito ad un intervento ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Foto di Luca Zennaro/Ansapronto alla grande partenza del2021 di sabato: le sensazioni dello Squalo a pochi giorni dal via dell’edizione 104 dellaRosa Si è svolta oggi, all’interno del Castello del Valentino, patrimonio dell’Unesco, a Torino, lo show di presentazione delle squadre e dei corridori che sabato saranno al via della 104ª edizione del. E’ salito sul palco anche, che solo pochi giorni fa ha confermato la sua partecipazione allaRosa, dopo l’infortunio di meno di un mese fa a seguito di una caduta in allenamento a Lugano, dopo essere rientrato da un ritiro in altura a Tenerife. Il messinese si è sottoposto subito ad un intervento ...

