Mercato digitale in Italia | sprint nel 2021

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilnon solo regge l’urto della pandemia ma prepara lo. Presentati di recente i risultati della Digital Business Transformation Survey di The Innovation Group, societàna di servizi di consulenza e di ricerca diindipendente, specializzata nello studio delle evoluzioni deldelle tecnologie ICT e digitali, relativi all’andamento delIT,e delle tecnologie innovative inche evidenzia un andamento delper il 2020 pari al meno 0,1% con una proiezione per ildi crescita del 4,2%. All’interno del macro-comparto, ildell’IT “tradizionale” perde il 2,8% nel 2020 e arretrerà dello ...

...le esigenze formative dell'artigianato e delle piccole imprese e a preparare i giovani ad entrare in undel lavoro che richiede competenze tecniche evolute imposte dalla rivoluzione".... del travel agent rimane per ilmedio alto quella del consulente di viaggio che consiglia ... cambia però il suo modo di lavorare - sottolinea - e d'ora in avanti la parte, gli ...(Milano 5 maggio 2021) - Milano, 05/05/2021 - Ecco come Surplex ha costruito la sua identità sui concetti di 'competenza digitale' e ...Calano le esportazioni, ma crescono le vendite online delle aziende italiane all’estero: come usare al meglio la Rete anche senza fare e-commerce.