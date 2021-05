Caso Fedez-Concertone | Di Mare | “La Rai non ha chiesto nulla Da Fedez una manipolazione”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “La Rai non ha, e’ falso dire il contrario”, nessuno in Rai hapreventivamente il testo a. Quella operata dall’artista e’ stata “una”, che poi ha subito visto “tutti correre dietro”, tutti “vittime di una menzogna” e senza che sia stata fatta una minima verifica. Lo ha detto Franco Di, direttore di Rai3, in audizione in commissione di Vigilanza sul. Diha spiegato che la valutazione del contenuto “e’ demandata direttamente alla produzione, lo prevede il contratto. I testi si consegnano, questo si configura come responsabilita’, atto doveroso”. Il testo “avremmo potuto chiederlo”, ha aggiunto il direttore di Rai3, riferendo anche il contenuto della ...

ilriformista : L’ex premier Conte, dopo il caso Fedez che prova a sfruttare a suo vantaggio, se la prende con le ingerenze della p… - ilriformista : Fedez o non Fedez l’azienda è fuori controllo (di @claudiafusani) #Fedez #report #Renzi @reportrai3 @matteorenzi… - VittorioSgarbi : “...Fedez ha monopolizzato l’attenzione dell’intero festival, a danno di un'attenzione che avrei preferito andasse… - Herbert403 : 'E' Fedez che ha manipolato quella telefonata'... questa è la patetica difesa di questo parassita. Caso Fedez, l’a… - giosal1955 : RT @HeinrichTreviri: Tutte le schifezze della #Rai in giallo-verde, un chiagni e fotti senza fine con servizi di parte, fino ad arrivare al… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Fedez

Il direttore di Rai3 Franco Di Mare apre così il suo intervento in commissione Vigilanza Rai sul- Primo Maggio e, in particolare, sulle accuse rivolte dall'artista al Servizio Pubblico ...Il- Rai al Concertone 'ha creato molto rumore' ma era una vicenda 'basata fondamentalmente sulla manipolazione dei fatti, che nelle intenzioni di chi l'ha orchestrata avrebbe dovuto ...Il direttore di Rai3 Franco Di Mare ha parlato in audizione in Commissione di Vigilanza sul caso Fedez, dopo le polemiche seguite alla presenza del rapper sul palco del Concertone del ...“La Rai non ha chiesto nulla, e’ falso dire il contrario”, nessuno in Rai ha chiesto preventivamente il testo a Fedez. Quella operata dall’artista e’ stata “una manipolazione”, che poi ha subito visto ...