Biancaneve: bacio del principe ritenuto “non consensuale” è giusto? Le reazioni dei nostri followers (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ scoppiata la polemica sul bacio del principe giudicato “non consensuale”: è giusto oppure no? I pareri dei followers di Nonsolo.tv Poche settimane fa, Disneyland ha riaperto i battenti dopo una lunga chiusura causa Covid, ma l’attrazione turistica del parco a tema fiabe, ha riscosso polemiche per la sezione dedicata a Biancaneve e il bacio del principe che la risveglia dopo il morso della mela avvelenata. A scatenarla, sono state due giornaliste della “SFGate”, che hanno fatto una recensione sulle giostre originali, Snow White’s Enchanted Wish. Stando a quanto scritto dalle due reporter, il famoso bacio del principe che risveglia la fanciulla, “non è consensuale”, poiché era addormentata, e ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ scoppiata la polemica suldelgiudicato “non”: èoppure no? I pareri deidi Nonsolo.tv Poche settimane fa, Disneyland ha riaperto i battenti dopo una lunga chiusura causa Covid, ma l’attrazione turistica del parco a tema fiabe, ha riscosso polemiche per la sezione dedicata ae ildelche la risveglia dopo il morso della mela avvelenata. A scatenarla, sono state due giornaliste della “SFGate”, che hanno fatto una recensione sulle giostre originali, Snow White’s Enchanted Wish. Stando a quanto scritto dalle due reporter, il famosodelche risveglia la fanciulla, “non è”, poiché era addormentata, e ...

matteosalvinimi : ??Alla faccia di censura e stupidità, viva #Biancaneve, il Principe Azzurro e il loro bacio, viva le fiabe, il sorri… - valigiablu : A proposito di Biancaneve e del bacio senza consenso sotto accusa in USA (notizia non vera) e il ciclo del dibattit… - ferrazza : Ovviamente sul 'bacio non consensuale' del Principe a Biancaneve non c'è alcun caso. Solo un commento di un giornal… - robertocurto64 : Se il bacio non era consenziente figuriamoci qui: addirittura la tromba #Biancaneve #bacio - teobaratto90 : RT @FPanunzi: Non ho seguito la vicenda del bacio di Biancaneve e sono sicuro di aver fatto la cosa giusta -