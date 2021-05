“Transcendence” | stasera in tv Johnny Depp ci porta nel futuro

(Di martedì 4 maggio 2021) In un mondo in cui la scienza si muove oramai a ritmi velocissimi, il cinema continua ad interrogarsi sui rischi insiti in un progresso svincolato da limiti e scrupoli di carattere etico. Alcuni di tali quesiti sono al centro della storia di “”, pellicola sci-fi del 2014 diretta da Wally Pfister ein tv su Rai Movie. Il cast all-star include(Jack Sparrow nella saga de “I pirati dei Caraibi”), Rebecca Hall (“Vicky Cristina Barcelona”), Paul Bettany (l’androide Visione degli Avengers), Cillian Murphy (“Inception”) e Morgan Freeman (“Le ali della libertà”). Il dottor Will Caster () è un brillante scienziato impegnato nella creazione di un’intelligenza artificiale autocosciente. Quando l’attentato di un gruppo estremista che si oppone alle sue ricerche lo riduce in ...

: il Film in Tv su Rai Movie alle 21.10 (Azione, Drammatico, Fantascienza, 2014, durata: 119 Min) Un film di Wally Pfister con Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, Morgan Freeman.