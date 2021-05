Sud | sostenibilità e impatto sociale | call per aspiranti imprenditori

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 maggio 2021) La Fondazione di Comunità di Messina ha lanciato un nuovo bando rivolto ade imprese già costituite in 6 regioni del Sud per promuovere lae l’. Il bando è realizzato in attuazione del progetto europeo Green Impact MED (GIMED), di cui la Fondazione di Comunità di Messina è partner, e coinvolge le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. I candidati selezionati beneficeranno di un coaching personalizzato sui temi dell’alità sostenibile e avranno accesso agli incentivi “Resto al Sud” e “Italia Economia” di Invitalia. Il percorso fornirà a tutti i partecipanti occasioni di formazione e di incontri con professionisti e potenziali enti finanziatori, tra cui la ...