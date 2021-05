Serale Amici 20 | ospite Lorella Boccia va via prima | ecco perchè

Leggi su ck12

(Di domenica 2 maggio 2021) L’ex allievaè tornata “a casa” e la De Filippi le fa gli auguri per la gravidanza, poi la congedache termini la puntata.è stataaldi2021 durante la settima puntata. Maria De Filippi ha invitato la sua ex allieva, nonché ex ballerina professionista, ma anche ex conduttrice, per congratularsi con lei per il lieto evento.è incinta del suo primo figlio infatti, però non è tutto perché aveva anche un altro appuntamento da ricordare. Tra pochi giorni debutterà col suo nuovo programma Venus Club, in arrivo il 6 maggio in seconda serata su Italia 1. Insomma, la ballerina è tornata in quella che sarà sempre casa sua per festeggiare questo doppio evento nella ...