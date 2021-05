Ora anche per Sky la frattura De Laurentiis-Gattuso è insanabile (Di sabato 1 maggio 2021) Acclarato ormai che Gattuso e De Laurentiis interromperanno il loro rapporto al termine della stagione, anche la redazione di Sky Sport fa sapere che Luciano Spalletti è il candidato favorito del presidente per la panchina del Napoli. Secondo l’emittente, la sua esperienza internazionale rappresentano una garanzia maggiore rispetto a quella di Galtier del Lille o di Italiano, che attualmente è impegnato nella lotta per la salvezza con lo Spezia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 maggio 2021) Acclarato ormai chee Deinterromperanno il loro rapporto al termine della stagione,la redazione di Sky Sport fa sapere che Luciano Spalletti è il candidato favorito del presidente per la panchina del Napoli. Secondo l’emittente, la sua esperienza internazionale rappresentano una garanzia maggiore rispetto a quella di Galtier del Lille o di Italiano, che attualmente è impegnato nella lotta per la salvezza con lo Spezia. L'articolo ilNapolista.

