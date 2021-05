Balotelli entra | segna una doppietta e il Monza batte la Salernitana

(Di sabato 1 maggio 2021) La sfida traera destinata a finire un pareggio, uno scontro diretto d’alta classifica dove magari il punto non dispiace a nessuno. Ma poi dalla panchina degli ospiti si alza Marioal 79? e cambia del tutto la partita.dopo pochi istanti sfruttando una respinta del portiere, poi chiude la sfida nel recupero con un gol da attaccante d’area di rigore per il 3-1 finale. Ilera passato in vantaggio ad inizio ripresa con Frattesi, poi Gondo ha pareggiato i conti pochi minuti dopo. Quindi stabile la parità fino all’ingresso in campo di, che ha indirizzato la sfida. L'articolo ilNapolista.

