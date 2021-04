“Tommaso è un parac**o Dai reality al dimenticatoio ci vuole un lampo” | che bordata a Zorzi!

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 30 aprile 2021) Come scritto in diversi altri articoli,Zorzi è ormai un mattatore della tv italiana, almeno per quanto riguarda l’universo Mediaset. L’edizione fiume di quest’anno del ‘Grande Fratello Vip’, che lo ha visto trionfare, ha spianato ogni strada all’influencer e così, nemmeno il tempo di uscire dalla casa,ha affiancato Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini come opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’, ma non solo. Per lui programmi in solitaria (‘Il Punto Z’), ospitate da Maurizio Costanzo al suo show e adesso anche un futuro come ospite fisso su Radio 101, nella trasmissione condotta proprio dal marito della D’Urso con Carlotta Quadri (passati da Isoradio alla emittente Mediaset). Stefano Bettarini commenta l’exploit diZorzi Ma c’è a chi questo exploit non va giù. Si tratta di Stefano Bettarini, suo ...