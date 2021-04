MISTER DOMIZZI: “MATCH IMPORTANTE, DA AFFRONTARE CON LUCIDITÀ E CONCENTRAZIONE” (Di venerdì 30 aprile 2021) Trentacinquesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 la squadra neroverde fa visita alla Reggiana al “Mapei Stadium – Città del Tricolore”. MISTER Maurizio DOMIZZI ha presentato così la gara in conferenza stampa: “Queste sono partite importanti, belle da vivere: mettono in palio tanto e racchiudono la bellezza del calcio. Per la Reggiana sicuramente vale tutto, proverà a vincere a tutti i costi. Ma anche per noi è importantissima. In queste 4 gare in 10 giorni ogni punto ci può avvicinare all’obiettivo ed è fondamentale. Il finale di campionato va affrontato con estrema LUCIDITÀ. Le partite sono ravvicinate: CONCENTRAZIONE massima e pronti a tutto”. “Avere praticamente la rosa al completo è fondamentale, dà più opzioni dall’inizio, a gara in corso e da un MATCH ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 aprile 2021) Trentacinquesima giornata della Serie BKT 2020/21 per il Pordenone. Domani alle 14:00 la squadra neroverde fa visita alla Reggiana al “Mapei Stadium – Città del Tricolore”.Maurizioha presentato così la gara in conferenza stampa: “Queste sono partite importanti, belle da vivere: mettono in palio tanto e racchiudono la bellezza del calcio. Per la Reggiana sicuramente vale tutto, proverà a vincere a tutti i costi. Ma anche per noi è importantissima. In queste 4 gare in 10 giorni ogni punto ci può avvicinare all’obiettivo ed è fondamentale. Il finale di campionato va affrontato con estrema. Le partite sono ravvicinate:massima e pronti a tutto”. “Avere praticamente la rosa al completo è fondamentale, dà più opzioni dall’inizio, a gara in corso e da un...

