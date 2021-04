Covid, in Abruzzo solo due comuni in zona rossa, attesa visita di Curcio e Figliuoli in Regione (Di venerdì 30 aprile 2021) L'Aquila - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha presieduto la riunione dell’Unità di Crisi, che si è svolta a L’Aquila, per analizzare le misure da adottare, dopo l’analisi dell’andamento epidemiologico settimanale, attraverso la nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì prossimo. Una settimana che ha visto l’indice RT scendere ulteriormente rispetto a quella scorsa, da 0,84 a 0,78, in attesa di ufficializzazione da parte dell’Unità di crisi nazionale. Sta scendendo l’occupazione dei posti letto in ospedale sempre più vicina alla percentuale del 20%. “La prima settimana dell’Abruzzo in zona gialla – ha dichiarato il presidente Marsilio – ha mostrato segnali positivi riguardo l’andamento dei contagi e il comportamento corretto dei cittadini. Il numero dei contagiati si abbassa ulteriormente, anche se si ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 30 aprile 2021) L'Aquila - Il presidente della, Marco Marsilio, ha presieduto la riunione dell’Unità di Crisi, che si è svolta a L’Aquila, per analizzare le misure da adottare, dopo l’analisi dell’andamento epidemiologico settimanale, attraverso la nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì prossimo. Una settimana che ha visto l’indice RT scendere ulteriormente rispetto a quella scorsa, da 0,84 a 0,78, indi ufficializzazione da parte dell’Unità di crisi nazionale. Sta scendendo l’occupazione dei posti letto in ospedale sempre più vicina alla percentuale del 20%. “La prima settimana dell’ingialla – ha dichiarato il presidente Marsilio – ha mostrato segnali positivi riguardo l’andamento dei contagi e il comportamento corretto dei cittadini. Il numero dei contagiati si abbassa ulteriormente, anche se si ...

Advertising

infoitinterno : Covid, raggiunta quota 500mila vaccinazioni al giorno: ieri in Abruzzo 11mila e 300 - sansalvonet : Andamento Covid in Abruzzo: 'Segnali positivi' - PolicyMaker_mag : Si chiama C.11 ed è la #variante d’Egitto del #Covid. Rarissima, è stata individuata in Centro Italia, emersa dalle… - Blocknotes6 : 29.04.2021. Abruzzo: dati, numeri e statistiche COVID-19 | Cura Italia - - Ade20903031 : @Potito40709597 @enricoruggeri Certo, ma allora diciamo le cose come stanno. Se una persona è in coma allo stato te… -