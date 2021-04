Cgil-Cisl-Uil: accordo con Regione Lazio per rafforzamento Ssr (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – Cabina di regia sulle assunzioni, confronto sulla proroga dei contratti a tempo determinato, percorsi di stabilizzazione per i precari, ricognizione triennale dei fabbisogni di personale, adeguamento dei fondi contrattuali. Questi i punti cardine dell’accordo firmato oggi da Cgil Cisl Uil con la Regione Lazio per rafforzare il sistema sanitario regionale nella fase pandemica e post-pandemica, puntando sulle competenze per fare della sanita’ ospedaliera e territoriale un volano di sviluppo che sappia “valorizzare l’esperienza acquisita e la professionalita’ di tutto il personale che e’ stato chiamato a svolgere un importante ruolo per la tenuta dei servizi sanitari”. “Esprimiamo soddisfazione per un’intesa che mette al centro le persone e che definisce una programmazione temporale condivisa tra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – Cabina di regia sulle assunzioni, confronto sulla proroga dei contratti a tempo determinato, percorsi di stabilizzazione per i precari, ricognizione triennale dei fabbisogni di personale, adeguamento dei fondi contrattuali. Questi i punti cardine dell’firmato oggi daUil con laper rafforzare il sistema sanitario regionale nella fase pandemica e post-pandemica, puntando sulle competenze per fare della sanita’ ospedaliera e territoriale un volano di sviluppo che sappia “valorizzare l’esperienza acquisita e la professionalita’ di tutto il personale che e’ stato chiamato a svolgere un importante ruolo per la tenuta dei servizi sanitari”. “Esprimiamo soddisfazione per un’intesa che mette al centro le persone e che definisce una programmazione temporale condivisa tra ...

