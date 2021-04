Addio al campione Filippo Mondelli: scoparso a 26 anni a causa di un sarcoma alla gamba (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia sportiva piange oggi la morte di Filippo Mondelli, spentosi a solo 26 anni a causa di un osteosarcoma alla gamba sinistra, a cui era stato operato un anno fa. Filippo Mondelli ha fatto inorgoglire tutti vincendo i campionati mondiali di canottaggio del 2018 e oggi tutti piangono una dipartita precoce. Avrebbe compiuto 27 anni tra qualche settimana, ma oggi la federazione di canottaggio in quota Coni annuncia la tristissima notizia della morte di Filippo Mondelli, ucciso da un osteosarcoma alla gamba sinistra, malattia diagnosticata nel 2020 durante un raduno azzurro con il gruppo olimpico per Tokyo 2020. ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia sportiva piange oggi la morte di, spentosi a solo 26di un osteosinistra, a cui era stato operato un anno fa.ha fatto inorgoglire tutti vincendo i campionati mondiali di canottaggio del 2018 e oggi tutti piangono una dipartita precoce. Avrebbe compiuto 27tra qualche settimana, ma oggi la federazione di canottaggio in quota Coni annuncia la tristissima notizia della morte di, ucciso da un osteosinistra, malattia diagnosticata nel 2020 durante un raduno azzurro con il gruppo olimpico per Tokyo 2020. ...

