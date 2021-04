Ci sono importanti novità sul nuovo Scherzi a parte con Enrico Papi

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo un’assenza di tre anni,torna in prima serata su Canale 5 con sei nuove puntate. Èa raccogliere il testimone di Paolo Bonolis, l’ultimo dei tanti conduttori che sialternati alla conduzione del popolare programma televisivo. Per il volto di TV8, di recente protagonista in occasione della finale di Italia’s Got Talent, non è una sfida semplice. Arriva infatti sette anni dopo l’ultimo suo programma in Mediaset (Top One su Italia 1), con la responsabilità non solo di dover gestire la fascia del prime time, ma anche la conduzione di un programma storico, la cui prima puntata venne trasmessa nel lontano 1992.condebutta su Canale 5 a settembre Secondo le anticipazioni ...