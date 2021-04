Addio al calcio di Lavezzi al ‘Maradona’, il Comune di Napoli: “Per noi ok” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Se Lavezzi vuole fare la partita di Addio a Napoli, allo stadio Maradona, la potrà fare. Anche perché si potrebbe approfittare di quella finestra temporale, non essendoci concerti neanche quest’anno”. Lo dice a LaPresse, Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, che spiega: “Io però prima vorrei inaugurare lo stadio Maradona con i tifosi e poi magari organizzare se il Pocho vuole, la sua partita di Addio a Napoli. Se non inauguriamo prima lo stadio non sarebbe degno svolgere una partita comunque sentita dai tifosi all’interno del Maradona”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sevuole fare la partita di, allo stadio Maradona, la potrà fare. Anche perché si potrebbe approfittare di quella finestra temporale, non essendoci concerti neanche quest’anno”. Lo dice a LaPresse, Ciro Borriello, assessore allo Sport deldi, che spiega: “Io però prima vorrei inaugurare lo stadio Maradona con i tifosi e poi magari organizzare se il Pocho vuole, la sua partita di. Se non inauguriamo prima lo stadio non sarebbe degno svolgere una partita comunque sentita dai tifosi all’interno del Maradona”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

