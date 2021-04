PEI provvisorio | redatto entro il 30 giugno 2021 per alunni neoiscritti o già frequentanti FAQ

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PEI provvisorio

Orizzonte Scuola

... come vediamo nell'immagine seguente: (secondaria secondo grado) (infanzia, primaria e secondaria primo grado) Riforma sostegno, adempimenti 2020/21:entro il 30 giugno e ...... sottolineature e "rilanci" promossi dall'intervento dell'insegnante.' Di seguito la sezione nel modelloper la scuola dell'infanzia: Riforma sostegno, adempimenti 2020/21:entro ...Nuovo PEI, quali sono le sezioni che lo costituiscono e come vanno compilate: dal quadro informativo alla redazione del PEI provvisorio.PEI provvisorio in vigore dal 2020/21: quando, come, da chi e in quali casi va predisposto. Quali sezioni del modello nazionale compilare.