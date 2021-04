Lazio, retroscena Tare: il ds è stato vicino all’addio (Di lunedì 26 aprile 2021) retroscena e indiscrezione dalla Germania legata al direttore sportivo della Lazio Igli Tare: ecco i dettagli Un’indiscrezione di mercato importante legata alla Lazio arriva direttamente dalla Germania e riguarda il direttore sportivo Igli Tare. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da Sky Deutschland, il ds sarebbe stato nel mirino dell’Eintracht Francoforte. Però, secondo quanto raccontato dall’emittente tedesca, la trattativa, nonostante colloqui e contatti, non sarebbe andata a buon fine. L’albanese infatti vorrebbe andare avanti nella costruzione del progetto Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)e indiscrezione dalla Germania legata al direttore sportivo dellaIgli: ecco i dettagli Un’indiscrezione di mercato importante legata allaarriva direttamente dalla Germania e riguarda il direttore sportivo Igli. Infatti, secondo quanto riportato e rivelato da Sky Deutschland, il ds sarebbenel mirino dell’Eintracht Francoforte. Però, secondo quanto raccontato dall’emittente tedesca, la trattativa, nonostante colloqui e contatti, non sarebbe andata a buon fine. L’albanese infatti vorrebbe andare avanti nella costruzione del progetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LALAZIOMIA : Calciomercato, Tare-Eintracht Francoforte: la volontà del direttore e il retroscena dalla Germania… - marcoconterio : ???? Retroscena sulla #Lazio: secondo @Sky_MaxB l'@Eintracht #SGE ha provato a prendere Igli Tare come erede di Fredi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Repubblica – Napoli-Lazio, spunta un retroscena ed una frase di Farris:… - sportli26181512 : PODCAST MN - Rinnovo Ibra: il retroscena sulla trattativa. Lotta contro il tempo per la Lazio: Zlatan Ibrahimovic è… - Emanuel21691084 : RT @MilanNewsit: PODCAST MN - Rinnovo Ibra: il retroscena sulla trattativa. Lotta contro il tempo per la Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio retroscena Juve richiudi quella porta: prende gol da 10 partite. Champions a rischio Dal 6 marzo scorso a ieri, dal vantaggio di Joaquin Correa in Juventus - Lazio 3 - 1 al rigore di Dusan Vlahovic al Franchi : i bianconeri sono andati in doppia cifra. Il ... interviste e retroscena ...

Chi tace? non sente Ultimo retroscena inverosimile è il solo pensare che un (piccolo) gruppo di oltre 110 persone, che ...e relativi uffici annessi e si noti anche che una regione con un numero di abitanti come il Lazio (...

Mercato Lazio, retroscena dalla Germania: Tare è stato vicino all'Eintraicht Lazio News 24 Calciomercato, Tare-Eintracht Francoforte: la volontà del direttore e il retroscena dalla Germania @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato dal giornalista di Sky Sport Deutschland Max Bielefeld, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare non andrà ...

Mercato Lazio, retroscena dalla Germania: Tare è stato vicino all’Entraicht Retroscena e indiscrezione dalla Germania legata al direttore sportivo della Lazio Igli Tare: ecco i dettagli Un’indiscrezione di mercato importante legata alla Lazio arriva direttamente dalla Germani ...

Dal 6 marzo scorso a ieri, dal vantaggio di Joaquin Correa in Juventus -3 - 1 al rigore di Dusan Vlahovic al Franchi : i bianconeri sono andati in doppia cifra. Il ... interviste e...Ultimoinverosimile è il solo pensare che un (piccolo) gruppo di oltre 110 persone, che ...e relativi uffici annessi e si noti anche che una regione con un numero di abitanti come il(...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Come riportato dal giornalista di Sky Sport Deutschland Max Bielefeld, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare non andrà ...Retroscena e indiscrezione dalla Germania legata al direttore sportivo della Lazio Igli Tare: ecco i dettagli Un’indiscrezione di mercato importante legata alla Lazio arriva direttamente dalla Germani ...