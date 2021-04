Lavoratori fragili e quarantena, chiarimenti Inps (Di lunedì 26 aprile 2021) Per i Lavoratori fragile diventa più semplice la tutela economica del periodo di quarantena per contagio da COVID-19: l’assenza dal lavoro viene equiparata alla malattia dal 17 marzo al 30 giugno 2021. Anche se è il medico curante ad aver disposto la quarantena (ad esempio a seguito di un tampone positivo) o la permanenza in isolamento fiduciario il lavoratore dipendente ha diritto all’indennità economica di malattia. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1667/2021 in cui interviene nuovamente in tema di Lavoratori fragili e di Lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021. Lavoratori fragili tutelati fino al 30 giugno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) Per ifragile diventa più semplice la tutela economica del periodo diper contagio da COVID-19: l’assenza dal lavoro viene equiparata alla malattia dal 17 marzo al 30 giugno 2021. Anche se è il medico curante ad aver disposto la(ad esempio a seguito di un tampone positivo) o la permanenza in isolamento fiduciario il lavoratore dipendente ha diritto all’indennità economica di malattia. Lo rende noto l’nel messaggio n. 1667/2021 in cui interviene nuovamente in tema die didipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a seguito delle novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021.tutelati fino al 30 giugno ...

