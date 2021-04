Estate 2021, tutte le regole per mare e spiaggia (Di domenica 25 aprile 2021) (/Adnkronos) Anche questa Estate, la seconda in tempo di pandemia covid, si andrà al mare seguendo le linee guida anti-Covid. Con le spiagge che si stanno già riempiendo, in molti si chiedono quali siano le regole da seguire al mare in questo momento in cui le riaperture sono sempre più vicine. In seguito ai dubbi emersi per la mancanza di riferimenti espliciti nel testo ufficiale del decreto sulla data di riapertura e sulle modalità operative di questo settore, il presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) Antonio Capacchione in una circolare ai soci, che l’Adnkronos ha potuto visionare, scrive che “per quanto riguarda gli stabilimenti balneari il decreto legge sulle riaperture rinvia alle disposizioni regionali (Ordinanze balneari e sanitarie) dello scorso anno o eventualmente a quelle già emanate dalle ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) (/Adnkronos) Anche questa, la seconda in tempo di pandemia covid, si andrà alseguendo le linee guida anti-Covid. Con le spiagge che si stanno già riempiendo, in molti si chiedono quali siano leda seguire alin questo momento in cui le riaperture sono sempre più vicine. In seguito ai dubbi emersi per la mancanza di riferimenti espliciti nel testo ufficiale del decreto sulla data di riapertura e sulle modalità operative di questo settore, il presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) Antonio Capacchione in una circolare ai soci, che l’Adnkronos ha potuto visionare, scrive che “per quanto riguarda gli stabilimenti balneari il decreto legge sulle riaperture rinvia alle disposizioni regionali (Ordinanze balneari e sanitarie) dello scorso anno o eventualmente a quelle già emanate dalle ...

Advertising

ricpuglisi : È aberrante che le restrizioni per l'estate del 2021 siano più forti di quelle vigenti nell'estate del 2020 IN PRES… - LaStampa : Crisanti: “Riaprire è una stupidaggine epocale, rischiamo di giocarci l’estate” - vogue_italia : Manca poco alla stagione dei sandali ?? - nyceverywhere : RT @vogue_italia: Mai sottovalutare il valore (fashion) di un fiore - quotidianodirg : Estate 2021, ecco tutte le regole per mare a spiaggia -