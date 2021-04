Per un italiano su due l’informazione sulla pandemia è confusa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Per il 49,7% degli italiani la comunicazione sul Covid-19 è stata, per il 39,5% ansiogena (un dato che sale al 50,7% tra i più giovani), per il 34,7% eccessiva e solo per il 13,9% della popolazione equilibrata. E’ quanto emerge dal Rapporto Ital Communications-Censis “Disinformazione e fake news durante la: il ruolo delle agenzie di comunicazione”, presentato, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. Obiettivo della ricerca: evidenziare il ruolo svolto in Italia dai professionisti delle agenzie di comunicazione nel garantire qualità e veridicità alle notizie e mantenere, così, un sistema dellibero e pluralista. Per la prima volta, i media, vecchi e nuovi, hanno avuto difficoltà a governare un contesto di improvvisa moltiplicazione della domanda, a causa della ...