Cimiteri nel caos a Roma, vivere e morire in una città incivile (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma è una città dove i diritti dei cittadini sono mutilati. Perfino gli ultimi e però più importanti. Per esempio quello a una giusta e civile sepoltura. Perché la Capitale d'Italia è una città incivile. E un bel pezzo di questa inciviltà è frutto di un circolo vizioso innescato da chi si dovrebbe occupare dei cittadini e dei servizi ma lo fa male o non lo fa proprio. La vicenda straziante del deputato Pd Andrea Romano, che a due mesi dalla scomparsa del figlio 24enne Dario non riesce a tumulare l'urna cineraria in un sepolcro di famiglia, ne è la prova forse più estrema. Il parlamentare, dopo settimane di silenzio, ha denunciato il suo dolore e quello della famiglia su Twitter, rivolgendosi alla sindaca Virginia Raggi: "Oggi sono due mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi ...

