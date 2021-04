Ristoratori infuriati a Parma | “La riapertura? Un contentino”

(Di giovedì 22 aprile 2021) PARMA – In piazza Garibaldi a Parma sono spuntati stamattina dei fantasmi. Non sono quelli dei signori del ducato che governavano la città ma, volteggiando intorno a tavole apparecchiate vuote, rappresentano la voce di protesta di centinaia di imprenditori emiliano-romagnoli di bar, ristoranti e di di tutta la filiera Horeca (hotellerie, restaurant e catering). A chiamarli a raccolta nella capitale emiliana del food è stata oggi la Federazione degli esercenti pubblici e turistici (Fiepet) della Confesercenti regionale, nell’ambito del “tour itinerante” di manifestazioni avviato in questi mesi dall’associazione. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid erano presenti oltre 150 gestori, alcuni dei quali si sono alternati sul palco con i loro rappresentanti di categoria.

Insomma, in un momento in cuie baristi si mobilitano perché non ne possono più di pagare tasse, affitti e bollette, ci mancava solo la Tosap.Nonostante il divieto della questura, oggi arriveranno nella capitale idi "IoApro " ... ma resta il problema di fondo: si può vietare di manifestare, non di essere esasperati eAncora proteste questa mattina da parte dei ristoratori, commercianti, partite iva e altre categorie che erano presenti anche ieri in un pomeriggio piovoso in piazza Matteotti a chiedere maggiore libe ...Imprenditori contro le chiusure alle 22 prorogate almeno fino a metà maggio e l’obbligo di servire all’esterno ...