Nasce l’orchestra del Conservatorio di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutidel“Domenico Cimarosa” di. Il via libera dal Consiglio d’Accademico arriva nel giorno in cui l’Istituto di Alta Formazione artistico-musicale, dopo mesi di Dad a causa dell’emergenza Covid, riapre le porte agli studenti. Ma è stata anche la giornata delle prime visite istituzionali. In mattinata il presidente Achille Mottola e il direttore Maria Gabriella Della Sala sono stati ricevuti dal Prefetto Paola Spena e dal Questore Maurizio Terrazzi. A Palazzo di Governo il presidente Mottola ha presentato la mission del(formazione, produzione artistica e ricerca), ribadendo la volontà dell’Ateneo musicale – che quest’anno festeggia mezzo secolo di storia – di riaprire le porte alla Città. E in questa direzione Mottola ha ...